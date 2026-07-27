CATL (Contemporary Amperex Technology): So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab

CATL (Contemporary Amperex Technology) hat am 24.07.2026 die Bilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 4,90 CNY präsentiert. Im Vorjahr hatten 3,74 CNY je Aktie in den Büchern gestanden.

Umsatzseitig wurden 147,79 Milliarden CNY vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte CATL (Contemporary Amperex Technology) 94,18 Milliarden CNY umgesetzt.

Redaktion finanzen.at