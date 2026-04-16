PetroChina Aktie
WKN DE: A0M4YQ / ISIN: CNE1000003W8
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16.04.2026 09:49:08
CATL overtakes PetroChina in market value as green bets ramp up
The battery maker now ranks as China’s third-largest onshore stockWeiter zum vollständigen Artikel bei Business Times
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