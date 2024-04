CATL stellt E-Auto-Batterie mit 1000 Kilometern Reichweite vor

Peking (Reuters) - Der chinesische Hersteller von Elektroauto-Batterien CATL stellt in Sachen Reichweite eine neue Dimension in Aussicht:

Das Unternehmen präsentierte am Donnerstag auf der Automesse in Peking eine Lithium-Eisenphosphat-Batterie (LFP) mit einer Reichweite von mehr als 1000 Kilometern mit einer einzigen Ladung. Die Batterie "Shenxing Plus" sei die weltweit erste LFP-Batterie mit einer solchen Reichweite, sagte der Technikchef der E-Auto-Sparte Gao Huan. Reichweiten-Angst, also die Sorge, mangels Lademöglichkeit unterwegs liegen zu bleiben, ist ein Faktor, der Käufer von Elektroautos noch abschreckt.

LFP-Batterien sind umweltfreundlicher als Lithium-Ionen-Batterien, die üblicherweise in Elektroautos verwendet werden. Die Vorgängerversion der im vergangenen Jahr herausgekommenen Shenxing-Batterie von CATL mit 700 Kilometern Reichweite sei bisher in vier Pkw-Modellen im Einsatz, ergänzte Gao. Bis Ende des Jahres sollen 50 weitere E-Auto-Modelle damit ausgestattet werden.

Der auch in Deutschland produzierende weltweit größte Hersteller von Elektroauto-Batterien erzielte im ersten Quartal wieder steigenden Gewinn nach einem Rückgang Ende vergangenen Jahres. Nach Daten der Beratungsfirma Counterpoint Research stammen mehr als zwei Drittel der weltweiten Batteriekapazitäten von chinesischen Herstellern.

(Bericht von Qiaoyi Li, Zhang Yan, Brenda Goh; geschrieben von Ilona Wissenbach, redigiert von Ralf Banser. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an die Redaktionsleitung unter frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com)