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20.11.2026 06:31:28
Cato gewährte Anlegern Blick in die Bücher
Cato hat am 19.11.2026 die Bücher zum am 31.10.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.
Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -0,54 USD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Cato ein EPS von -0,280 USD in den Büchern gestanden.
Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Cato in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 3,82 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 149,5 Millionen USD. Im Vorjahresviertel waren 155,4 Millionen USD in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.at
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