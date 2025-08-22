22.08.2025 06:31:29

Cato präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Cato hat sich am 21.08.2025 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.07.2025 beendeten Quartals geäußert.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,35 USD präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,010 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 4,67 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 176,5 Millionen USD umgesetzt, gegenüber 168,6 Millionen USD im Vorjahreszeitraum.

