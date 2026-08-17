Caulis legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Caulis hat am 14.08.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 15,07 JPY präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Caulis ein EPS von 12,67 JPY je Aktie vermeldet.

Beim Umsatz wurden 415,7 Millionen JPY gegenüber 343,0 Millionen JPY im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at