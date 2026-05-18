Caulis vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal

Caulis stellte am 15.05.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal vor.

Das EPS wurde auf 12,72 JPY beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Caulis 10,13 JPY je Aktie verdient.

Caulis hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 400,9 Millionen JPY abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 22,38 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 327,6 Millionen JPY erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at