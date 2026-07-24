Causa Ruck - ÖVP schließt Wiener Wirtschaftsbund-Chef aus Partei aus

--------------------------------------------------------------------- AKTUALISIERUNGS-HINWEIS Neu: Durchgehend neu nach Entscheidung des ÖVP-Bundesvorstandes ---------------------------------------------------------------------

Die ÖVP hat den nach der Veröffentlichung von Gesprächsprotokollen unter Druck geratenen Chef des Wiener ÖVP-Wirtschaftsbundes und der Wiener Wirtschaftskammer, Walter Ruck, aus der Partei ausgeschlossen. Das teilte die Partei am Freitagabend mit. Zuvor hatte der Parteivorstand rund zwei Stunden per Videocall zu der Causa getagt. Ruck selbst hatte davor bereits zu Mittag verlautbart, auch im Falle eines Parteiausschlusses nicht von seinen Ämtern zurücktreten zu wollen.

Die in den Protokollen kolportierten Aussagen seien "in keinster Weise mit den Werten und der Weltanschauung der Volkspartei vereinbar", heißt es in einer Aussendung der Bundes-ÖVP. "Insbesondere wäre daher erforderlich, dass der Betroffene Bereitschaft zeigt, an einer Aufarbeitung oder Klärung mitzuwirken, und damit eine Schädigung des Ansehens der Partei mindert. Das ist trotz Aufforderung nicht erfolgt", wird der Parteiausschluss argumentiert.

Bereits vor einer Woche hatten die Medien "profil" und "Krone" aus einem Gesprächsprotokoll zitiert, wonach Ruck in kleinem Kreis unter anderem über seinen angeblichen Einfluss bei ÖVP-Listenerstellungen erzählt und sich über Parteifreunde und Industrie-Vertreter mokiert habe. Für Kritik sorgten neben dem Politikverständnis auch mutmaßlich frauenfeindliche Aussagen.

(Redaktionelle Hinweise: GRAFIK 0920-26) spo/aku

WEB http://www.oevp.at