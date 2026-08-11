Oklo Aktie
WKN DE: A3CUTU / ISIN: US02156V1098
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11.08.2026 17:45:01
Cause for Concern or Routine Move? Oklo CEO Jacob DeWitte Sells 120,000 Shares for $4.9 Million
Co-Founder and CEO Jacob DeWitte sold directly and indirectly a total of 120,000 shares of Oklo (NYSE:OKLO) on Aug. 3, 2026, for approximately $4.9 million. According to the filing, the sales reported were effected pursuant to a Rule 10b5-1 plan adopted on March 31, 2025.Transaction value based on SEC Form 4 weighted average sale price ($40.87).Oklo is an advanced nuclear power developer focused on commercializing small modular reactor technology and fuel recycling capabilities to address the growing demand for energy in the U.S. The company's vertically integrated approach—encompassing reactor design, fuel fabrication, and radioisotope production—positions it to capture multiple revenue streams within the nuclear energy ecosystem. Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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