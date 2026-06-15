Shipping Corporation of India Land and Assets Aktie
ISIN: INE0PB301013
|
15.06.2026 13:49:24
Cautious of U.S.-Iran Deal, Shipping Firms Await Strait to Reopen
Shipowners welcomed the agreement to reopen the Strait of Hormuz, but said they would need more security guarantees before resuming transits.Weiter zum vollständigen Artikel bei New York Times
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