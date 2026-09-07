Douglas Aktie
WKN DE: BEAU1Y / ISIN: DE000BEAU1Y4
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07.09.2026 17:20:01
CAVA COO Douglas Thompson Buys 6,500 Shares, Valued at $432,000
Douglas W. Thompson, Chief Operations Officer at CAVA Group, Inc. (NYSE:CAVA), reported a purchase of 6,500 shares of common stock on Aug. 31, 2026, according to a recent SEC Form 4 filing.Transaction value based on SEC Form 4 weighted average purchase price ($66.52); post-transaction value based on Aug. 31, 2026, market close ($65.75).CAVA Group, Inc. operates as a leading Mediterranean restaurant chain with approximately 13,480 employees and a strong market presence across multiple distribution channels. The company has established a differentiated business model that combines company-operated restaurants with retail product distribution, positioning itself at the intersection of fast-casual dining and packaged-food retail. With TTM revenue of $1.4 billion and net income of $66.3 million, CAVA demonstrates operational scale and profitability within the competitive casual dining sector.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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Nachrichten zu Douglas AG
|
01.09.26
|SDAX aktuell: SDAX legt zum Handelsende den Rückwärtsgang ein (finanzen.at)
|
31.08.26
|Handel in Frankfurt: SDAX am Montagnachmittag im Plus (finanzen.at)
|
31.08.26
|Anleger in Frankfurt halten sich zurück: SDAX verliert am Montagmittag (finanzen.at)
|
17.08.26
|Handel in Frankfurt: SDAX am Nachmittag im Minus (finanzen.at)
|
17.08.26
|XETRA-Handel SDAX zeigt sich am Montagmittag leichter (finanzen.at)
|
14.08.26
|Freundlicher Handel in Frankfurt: SDAX am Mittag im Plus (finanzen.at)
|
14.08.26
|XETRA-Handel: SDAX zum Start des Freitagshandels im Plus (finanzen.at)
|
14.08.26
|ANALYSE-FLASH: Goldman senkt Douglas auf 'Sell' - Ziel 7 Euro (dpa-AFX)
Analysen zu Douglas AG
|14.08.26
|Douglas Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|13.08.26
|Douglas Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|12.08.26
|Douglas Neutral
|UBS AG
|12.08.26
|Douglas Hold
|Deutsche Bank AG
|12.08.26
|Douglas Buy
|Jefferies & Company Inc.
|14.08.26
|Douglas Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|13.08.26
|Douglas Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|12.08.26
|Douglas Neutral
|UBS AG
|12.08.26
|Douglas Hold
|Deutsche Bank AG
|12.08.26
|Douglas Buy
|Jefferies & Company Inc.
|13.08.26
|Douglas Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|12.08.26
|Douglas Buy
|Jefferies & Company Inc.
|22.07.26
|Douglas Buy
|Jefferies & Company Inc.
|03.07.26
|Douglas Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|23.06.26
|Douglas Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|14.08.26
|Douglas Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|12.08.26
|Douglas Neutral
|UBS AG
|12.08.26
|Douglas Hold
|Deutsche Bank AG
|22.06.26
|Douglas Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|22.06.26
|Douglas Neutral
|UBS AG
|19.06.26
|Douglas Hold
|Deutsche Bank AG
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Aktien in diesem Artikel
|Douglas AG
|8,01
|0,13%
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