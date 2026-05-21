CAVA Group informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse

CAVA Group hat am 19.05.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.04.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Es stand ein EPS von 0,20 USD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei CAVA Group noch ein Gewinn pro Aktie von 0,220 USD in den Büchern gestanden.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 32,08 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 438,3 Millionen USD umgesetzt, gegenüber 331,8 Millionen USD im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at