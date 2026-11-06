CAVA Group präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

CAVA Group hat am 04.11.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,11 USD präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,120 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite hat CAVA Group im vergangenen Quartal 356,4 Millionen USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 21,97 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte CAVA Group 292,2 Millionen USD umsetzen können.

Redaktion finanzen.at