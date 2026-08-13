CAVA Group: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht

CAVA Group hat sich am 11.08.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.07.2026 beendeten Quartals geäußert.

Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,19 USD eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 0,160 USD je Aktie erzielt worden.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 368,4 Millionen USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 31,29 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte CAVA Group einen Umsatz von 280,6 Millionen USD eingefahren.

Redaktion finanzen.at