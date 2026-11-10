Cava vs. Chipotle Mexican Grill: Which Stock Is a Better Buy?

Is the Mediterranean diet the next big trend for your portfolio, or does the burrito king still reign supreme? Investors are often weighing high-growth Cava Group (NYSE:CAVA) against the established dominance of Chipotle Mexican Grill (NYSE:CMG).

Both companies utilize a fast-casual model centered on fresh ingredients and customization. Cava focuses on Mediterranean flavors like hummus and harissa, while Chipotle pioneered the assembly-line burrito format. Comparing them reveals a classic trade-off between a young, aggressive grower and a mature industry leader with proven profitability and massive scale.

CAVA Group serves Mediterranean-inspired bowls and pitas through a rapidly expanding network of fast-casual restaurants. Among retail stocks, CAVA stands out for its vertically-integrated supply chain and partnerships with over 50 growers and producers. Beyond its physical locations, the brand sells signature dips and dressings in grocery stores to reach customers in their own kitchens.

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