The Hershey Aktie
WKN: 869607 / ISIN: US4278663061
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12.11.2026 22:14:17
CAVA vs. Hershey: Which Stock Is a Better Buy for 2027?
Choosing between high-growth expansion and established market dominance is a classic investor dilemma. CAVA Group (NYSE:CAVA) and Hershey (NYSE:HSY) offer two very different ways to play the changing consumer landscape heading into 2027.
CAVA focuses on the rapid expansion of its Mediterranean restaurant brand, while Hershey maintains its position as a global leader in the snacking and confection industry. Comparing these two companies helps you decide whether to prioritize aggressive top-line growth or the safety of a defensive staple.
CAVA Group operates a Mediterranean fast-casual restaurant brand that offers bowls, pitas, and salads. Its direct-to-consumer model primarily focuses on its physical locations across 29 states, where it serves a diverse guest base. The company also sells its branded dips and dressings through grocery channels and maintains relationships with over 50 growers and ranchers for its ingredients.
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