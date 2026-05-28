Cavatina hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt

Cavatina hat am 26.05.2026 die Bilanz zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,22 PLN beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,010 PLN je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 42,09 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 83,6 Millionen PLN generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 118,8 Millionen PLN ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at