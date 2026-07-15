15.07.2026 06:31:29

CAVE Interactive präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

CAVE Interactive lud am 14.07.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.05.2026 endete.

Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 101,65 JPY ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von -122,580 JPY je Aktie generiert.

In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 3,25 Milliarden JPY – eine Minderung von 14,51 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 3,80 Milliarden JPY eingefahren.

Der Verlust je Aktie belief sich im Gesamtjahr auf 463,670 JPY. Im Vorjahr waren 40,90 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Mit einem Umsatz von 12,00 Milliarden JPY, gegenüber 13,97 Milliarden JPY im Vorjahr, wurde ein Umsatzrückgang von 14,08 Prozent präsentiert.

Redaktion finanzen.at

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