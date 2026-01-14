CAVE Interactive stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

CAVE Interactive hat am 13.01.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Dabei wurde ein Verlust je Aktie von 468,20 JPY ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren 4,27 JPY je Aktie erwirtschaftet worden.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 2,98 Milliarden JPY – das entspricht einem Minus von 12,25 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 3,39 Milliarden JPY in den Büchern gestanden hatten.

Redaktion finanzen.at