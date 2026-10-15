CAVE Interactive: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht

CAVE Interactive hat am 14.10.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 31.08.2026 abgelaufen war.

Das EPS belief sich auf 106,87 JPY gegenüber -47,300 JPY je Aktie im Vorjahresquartal.

Auf der Umsatzseite standen 2,69 Milliarden JPY in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 2,63 Milliarden JPY umgesetzt.

Redaktion finanzen.at