CAVE Interactive zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

CAVE Interactive veröffentlichte am 13.04.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 28.02.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von 49,82 JPY vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren 97,71 JPY erwirtschaftet worden.

Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 17,22 Prozent zurück. Hier wurden 3,15 Milliarden JPY gegenüber 3,80 Milliarden JPY im Vorjahreszeitraum generiert.

Redaktion finanzen.at