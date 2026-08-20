Tesla Aktie
WKN DE: A1CX3T / ISIN: US88160R1014
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20.08.2026 10:06:00
Caveat Emptor, SpaceX Investors: Another $47 Billion in Potential Selling Pressure Hits the Tape Today, Aug. 20
On June 12, Elon Musk's artificial intelligence (AI) and space infrastructure goliath, Space Exploration Technologies (SpaceX) (NASDAQ: SPCX), rewrote Wall Street's record books. It practically tripled the largest-ever cash raise from an initial public offering (IPO), $85.7 billion, including the underwriters' overallotment, and vaulted to a nearly $3 trillion market cap within days after its debut. But the sledding has been considerably more challenging for SpaceX in the months since its IPO. On a peak-to-trough basis, SpaceX retraced 55% from its all-time intra-day high, which is right in line with the average maximum year-one drawdown for high-profile, technology-driven IPOs over the last 14 years.Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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Nachrichten zu Tesla
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18.08.26
|Tesla-Aktie mit Kursverlust seit Jahresstart: Kann der Cybercab die Anleger zurücklocken? (finanzen.at)
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18.08.26
|S&P 500-Papier Tesla-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Tesla von vor einem Jahr abgeworfen (finanzen.at)
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17.08.26
|Tesla-Aktie: Ohne Robotaxi-Fortschritte kein neues Anlegervertrauen? (finanzen.at)
|
17.08.26
|Infrastruktur-Ausbau für Tesla-Aktie: Neuer Werk-Bahnhof trotz Bahn-Pannen am Netz (dpa-AFX)
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16.08.26
|Tesla-Aktie im Blick: Ehemaliger Manager warnt vor Robotaxi-Risiken (finanzen.at)
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16.08.26
|Bahnhof Fangschleuse bei Tesla-Werk in Grünheide geöffnet (dpa-AFX)
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15.08.26
|Deutsche Bahn: Eröffnung von Bahnhof Fangschleuse nahe Tesla-Werk verzögert sich (Spiegel Online)
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15.08.26
|ROUNDUP/Zug-Ausfälle zum Start: Bahnhof am Tesla-Werk öffnet später (dpa-AFX)
Analysen zu Tesla
|19.08.26
|Tesla Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|07.08.26
|Tesla Hold
|Jefferies & Company Inc.
|07.08.26
|Tesla Neutral
|UBS AG
|03.08.26
|Tesla Outperform
|RBC Capital Markets
|28.07.26
|Tesla Outperform
|RBC Capital Markets
|19.08.26
|Tesla Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|07.08.26
|Tesla Hold
|Jefferies & Company Inc.
|07.08.26
|Tesla Neutral
|UBS AG
|03.08.26
|Tesla Outperform
|RBC Capital Markets
|28.07.26
|Tesla Outperform
|RBC Capital Markets
|03.08.26
|Tesla Outperform
|RBC Capital Markets
|28.07.26
|Tesla Outperform
|RBC Capital Markets
|27.07.26
|Tesla Buy
|Deutsche Bank AG
|23.07.26
|Tesla Kaufen
|DZ BANK
|23.07.26
|Tesla Outperform
|RBC Capital Markets
|02.06.26
|Tesla Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|24.04.26
|Tesla Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|22.04.26
|Tesla Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07.04.26
|Tesla Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|19.03.26
|Tesla Sell
|UBS AG
|19.08.26
|Tesla Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|07.08.26
|Tesla Hold
|Jefferies & Company Inc.
|07.08.26
|Tesla Neutral
|UBS AG
|24.07.26
|Tesla Neutral
|UBS AG
|23.07.26
|Tesla Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
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