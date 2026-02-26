Cavendish Hydrogen Aktie

Cavendish Hydrogen für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A40EDQ / ISIN: NO0013219535

Bücher geöffnet 26.02.2026 07:24:07

Cavendish Hydrogen-Aktie im Blick: NEL-Tochter schreibt in Q4 weiter rote Zahlen

Cavendish Hydrogen-Aktie im Blick: NEL-Tochter schreibt in Q4 weiter rote Zahlen

Cavendish Hydrogen, die Betankungstochter des norwegischen Wasserstoffriesen NEL ASA, hat Anlegern einen Blick in ihre Bücher gewährt.

Im vierten Quartal des Geschäftsjahres 2025 erlitt die NEL-Tochter Cavendish Hydrogen erneut einen Verlust. Das Ergebnis ja Aktie belief sich auf 0,19 Euro, nach einem Verlust von 0,13 Euro je Aktie im Vorjahreszeitraum.

Die Umsätze von Cavendish beliefen sich im Berichtszeitraum auf 2 Millionen Euro. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen noch 6,5 Millionen Euro umgesetzt.

Am Mittwoch schloss die Cavendish Hydrogen-Aktie an der Börse in Oslo zuletzt mit 1,13 Prozent schwächer. Vor Start des Donnerstagshandels bewegt sie sich im Tradegate-Handel nun zeitweise 1,94 Prozent leichter bei 0,6080 Euro.

Redaktion finanzen.at

VW-Aktie: Volkswagen-Streit vor Gericht - Informationsweitergabe an LKA rechtfertigt Kündigung

Bildquelle: NEL ASA

Nachrichten zu Cavendish Hydrogen

Analysen zu Cavendish Hydrogen

Aktien in diesem Artikel

Cavendish Hydrogen

