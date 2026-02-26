Cavendish Hydrogen Aktie
WKN DE: A40EDQ / ISIN: NO0013219535
|Bücher geöffnet
|
26.02.2026 07:24:07
Cavendish Hydrogen-Aktie im Blick: NEL-Tochter schreibt in Q4 weiter rote Zahlen
Im vierten Quartal des Geschäftsjahres 2025 erlitt die NEL-Tochter Cavendish Hydrogen erneut einen Verlust. Das Ergebnis ja Aktie belief sich auf 0,19 Euro, nach einem Verlust von 0,13 Euro je Aktie im Vorjahreszeitraum.
Die Umsätze von Cavendish beliefen sich im Berichtszeitraum auf 2 Millionen Euro. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen noch 6,5 Millionen Euro umgesetzt.
Am Mittwoch schloss die Cavendish Hydrogen-Aktie an der Börse in Oslo zuletzt mit 1,13 Prozent schwächer. Vor Start des Donnerstagshandels bewegt sie sich im Tradegate-Handel nun zeitweise 1,94 Prozent leichter bei 0,6080 Euro.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Weitere Links:
Bildquelle: NEL ASA
Nachrichten zu Cavendish Hydrogen
|
12.11.25
|Ausblick: Cavendish Hydrogen verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
|
29.10.25
|Erste Schätzungen: Cavendish Hydrogen gewährt Anlegern Blick in die Bücher (finanzen.net)
Analysen zu Cavendish Hydrogen
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Cavendish Hydrogen
|0,61
|-0,65%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerNVIDIA-Bilanz im Fokus: Asiens Börsen uneinheitlich -- ATX schließt mit kräftigen Aufschlägen -- DAX letztlich deutlich über 25.000-Punken
Die Börsen in Asien finden am Donnerstag keine einheitliche Richtung. Der heimische Aktienmarkt zeigte sich im Mittwochshandel mit Gewinnen. Am deutschen Markt waren ebenfalls Aufschläge zu sehen.