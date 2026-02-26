Cavendish Hydrogen-Aktie im Minus: NEL-Tochter schreibt in Q4 weiter rote Zahlen

Cavendish Hydrogen, die Betankungstochter des norwegischen Wasserstoffriesen NEL ASA, hat Anlegern einen Blick in ihre Bücher gewährt.

Im vierten Quartal des Geschäftsjahres 2025 erlitt die NEL -Tochter Cavendish Hydrogen erneut einen Verlust. Das Ergebnis ja Aktie belief sich auf 0,19 Euro, nach einem Verlust von 0,13 Euro je Aktie im Vorjahreszeitraum.

Die Umsätze von Cavendish beliefen sich im Berichtszeitraum auf 2 Millionen Euro. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen noch 6,5 Millionen Euro umgesetzt.

Am Mittwoch schloss die Cavendish Hydrogen-Aktie an der Börse in Oslo zuletzt mit 1,13 Prozent schwächer bei 7,00 NOK. Im Donnerstagshandel zeigt sie sich zeitweise 0,57 Prozent tiefer bei 6,96 NOK.

Redaktion finanzen.at