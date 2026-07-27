Cavotec Group Registered informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse

Cavotec Group Registered hat am 24.07.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Cavotec Group Registered hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von 0,34 SEK je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -0,150 SEK je Aktie gewesen.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 24,51 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 486,6 Millionen SEK ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 390,8 Millionen SEK in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at