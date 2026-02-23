Cavotec Group Registered präsentierte Quartalsergebnisse

Cavotec Group Registered hat am 20.02.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Das EPS wurde auf 0,18 SEK beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,170 SEK je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 3,90 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 542,5 Millionen SEK ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 522,2 Millionen SEK in den Büchern gestanden.

Für das abgelaufenen Geschäftsjahr wies das Unternehmen ein EPS von -0,140 SEK je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Cavotec Group Registered ein EPS von 0,410 SEK in den Büchern gestanden.

Im Vergleich zum Vorjahr hat Cavotec Group Registered im abgelaufenen Geschäftsjahr einen Umsatzeinbruch von 11,64 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 1,77 Milliarden SEK im Vergleich zu 2,00 Milliarden SEK im Vorjahr.

Für das Geschäftsjahr hatten Analysten mit einem Verlust je Aktie von 0,023 EUR sowie einem Umsatz in Höhe von 147,24 Millionen EUR gerechnet.

