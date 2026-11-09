Cavotec Group Registered stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Cavotec Group Registered präsentierte in der am 06.11.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.09.2026 endete.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 0,17 SEK. Im Vorjahresquartal hatten -0,180 SEK je Aktie in den Büchern gestanden.

Cavotec Group Registered hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 472,6 Millionen SEK abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 18,70 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 398,2 Millionen SEK erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at