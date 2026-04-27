Cavotec Group Registered: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht

Cavotec Group Registered hat sich am 24.04.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.03.2026 beendeten Quartals geäußert.

Der Verlust je Aktie wurde auf 0,40 SEK beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das Cavotec Group Registered ein Ergebnis je Aktie von 0,010 SEK vermeldet.

Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 19,33 Prozent zurück. Hier wurden 350,9 Millionen SEK gegenüber 434,9 Millionen SEK im Vorjahreszeitraum generiert.

Redaktion finanzen.at