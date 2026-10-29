CAWACHI gewährte Anlegern Blick in die Bücher

CAWACHI lud am 28.10.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Das EPS belief sich auf 51,49 JPY gegenüber 63,26 JPY je Aktie im Vorjahresquartal.

In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 72,16 Milliarden JPY – eine Minderung von 2,92 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 74,33 Milliarden JPY eingefahren.

Redaktion finanzen.at