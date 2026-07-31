CAWACHI mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

CAWACHI gab am 29.07.2026 die Zahlen für das am 30.06.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

Das EPS wurde auf 49,36 JPY beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 46,79 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 1,35 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 71,98 Milliarden JPY umgesetzt, gegenüber 71,03 Milliarden JPY im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at