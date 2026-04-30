30.04.2026 06:31:29

CAWACHI präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

CAWACHI hat am 28.04.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.03.2026 – vorgestellt.

Der Verlust je Aktie wurde auf 11,85 JPY beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das CAWACHI ein Ergebnis je Aktie von 40,22 JPY vermeldet.

Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 1,86 Prozent zurück. Hier wurden 69,51 Milliarden JPY gegenüber 70,82 Milliarden JPY im Vorjahreszeitraum generiert.

Der Gewinn je Aktie lag im Gesamtjahr bei 143,30 JPY. Im Vorjahr waren 218,72 JPY je Aktie erzielt worden.

Beim Umsatz für das abgelaufene Geschäftsjahr wies das Unternehmen einen Rückgang von 1,15 Prozent auf 284,49 Milliarden JPY aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 287,82 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at

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