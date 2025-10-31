CAWACHI: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel

CAWACHI hat am 29.10.2025 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

In Sachen EPS wurden 63,26 JPY je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte CAWACHI 68,73 JPY je Aktie eingenommen.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 74,33 Milliarden JPY – das entspricht einem Minus von 2,25 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 76,04 Milliarden JPY in den Büchern gestanden hatten.

Redaktion finanzen.at