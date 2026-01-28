CAWACHI zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

CAWACHI veröffentlichte am 27.01.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 45,10 JPY präsentiert. Im Vorjahr hatten 56,90 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 0,01 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 69,63 Milliarden JPY, während im Vorjahreszeitraum 69,62 Milliarden JPY ausgewiesen worden waren.

Redaktion finanzen.at