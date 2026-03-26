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26.03.2026 06:31:28
Cayson Acquisition mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal
Cayson Acquisition hat sich am 24.03.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.12.2025 beendeten Quartals geäußert.
Es stand ein EPS von 0,06 USD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Cayson Acquisition noch ein Gewinn pro Aktie von 0,080 USD in den Büchern gestanden.
Der Gewinn je Aktie lag im Gesamtjahr bei 0,210 USD. Im Vorjahr waren 0,060 USD je Aktie erzielt worden.
Redaktion finanzen.at
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