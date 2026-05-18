Cayson Acquisition vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal

Cayson Acquisition hat am 15.05.2026 die Bücher zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,03 USD beziffert, während im Vorjahresquartal 0,050 USD je Aktie in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.at