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24.04.2026 06:31:29
CB Financial Services: Bilanz zum abgelaufenen Quartal
CB Financial Services hat am 22.04.2026 die Bücher zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.
Es stand ein EPS von 0,73 USD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei CB Financial Services noch ein Gewinn pro Aktie von 0,350 USD in den Büchern gestanden.
In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 20,6 Millionen USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 10,63 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte CB Financial Services einen Umsatz von 18,6 Millionen USD eingefahren.
Redaktion finanzen.at
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