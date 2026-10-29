CB Financial Services hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen

CB Financial Services präsentierte in der am 26.10.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.09.2026 endete.

Es stand ein EPS von 0,99 USD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei CB Financial Services noch ein Gewinn pro Aktie von -1,140 USD in den Büchern gestanden.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat CB Financial Services in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 161,09 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 22,6 Millionen USD im Vergleich zu 8,7 Millionen USD im Vorjahresquartal.

Redaktion finanzen.at