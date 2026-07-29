CB Financial Services präsentierte Quartalsergebnisse

CB Financial Services hat am 27.07.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,80 USD beziffert, während im Vorjahresquartal 0,740 USD je Aktie in den Büchern standen.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 11,12 Prozent auf 21,9 Millionen USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 19,7 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at