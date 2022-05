CB Financial Services stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor

CB Financial Services veröffentlichte am 29.04.2022 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.03.2022 abgelaufenen Jahresviertel.

Das EPS wurde auf 0,590 USD beziffert. Im Vorjahresviertel hatte CB Financial Services 0,520 USD je Aktie verdient.

Der Umsatz lag bei 12,5 Millionen USD – das entspricht einem Abschlag von 4,87 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 13,2 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at