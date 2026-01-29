CB Financial Services: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht

CB Financial Services hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 27.01.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 31.12.2025 abgelaufen war.

Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,89 USD, nach 0,460 USD im Vorjahresvergleich.

Umsatzseitig wurden 21,6 Millionen USD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte CB Financial Services 21,1 Millionen USD umgesetzt.

Für das Gesamtjahr stand ein EPS von 0,920 USD je Aktie in den Büchern. Im Jahr zuvor hatte bei CB Financial Services ein Gewinn pro Aktie von 2,38 USD in den Büchern gestanden.

Im abgelaufenen Geschäftsjahr hat CB Financial Services 68,60 Millionen USD umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 15,48 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Hier waren 81,16 Millionen USD umgesetzt worden.

Redaktion finanzen.at