CB Industrial Product informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse

CB Industrial Product stellte am 26.05.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal vor.

Das EPS wurde auf 0,03 MYR beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,010 MYR je Aktie erzielt worden.

Das vergangene Quartal hat CB Industrial Product mit einem Umsatz von insgesamt 110,2 Millionen MYR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 109,9 Millionen MYR erwirtschaftet worden waren, um 0,34 Prozent gesteigert.

Redaktion finanzen.at