CB Industrial Product zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

CB Industrial Product hat am 26.08.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Es stand ein EPS von 0,03 MYR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei CB Industrial Product noch ein Gewinn pro Aktie von 0,020 MYR in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite hat CB Industrial Product im vergangenen Quartal 120,1 Millionen MYR verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 11,67 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte CB Industrial Product 107,5 Millionen MYR umsetzen können.

Redaktion finanzen.at