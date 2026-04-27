CBB Bancorp präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

CBB Bancorp hat am 24.04.2026 die Bücher zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,53 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,420 USD erwirtschaftet worden.

Auf der Umsatzseite hat CBB Bancorp im vergangenen Quartal 31,8 Millionen USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 7,54 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte CBB Bancorp 29,6 Millionen USD umsetzen können.

Redaktion finanzen.at