CBB Bancorp präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

CBB Bancorp hat am 23.10.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Das EPS wurde auf 0,48 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,430 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite hat CBB Bancorp im vergangenen Quartal 31,8 Millionen USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 5,27 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte CBB Bancorp 30,2 Millionen USD umsetzen können.

Redaktion finanzen.at