CBB Bancorp: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab

CBB Bancorp stellte am 24.07.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal vor.

CBB Bancorp hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,46 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,410 USD je Aktie gewesen.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 6,85 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 31,5 Millionen USD, während im Vorjahreszeitraum 29,5 Millionen USD ausgewiesen worden waren.

Redaktion finanzen.at