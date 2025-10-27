CBB Bancorp: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um

CBB Bancorp hat am 24.10.2025 die Bilanz zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Das EPS wurde auf 0,43 USD beziffert. Im Vorjahresviertel hatte CBB Bancorp 0,530 USD je Aktie verdient.

Der Umsatz lag bei 30,2 Millionen USD – das entspricht einem Abschlag von 1,34 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 30,6 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at