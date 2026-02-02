CBB Bancorp veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal

CBB Bancorp hat am 30.01.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Das EPS wurde auf 0,42 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,540 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite standen 31,7 Millionen USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 31,0 Millionen USD umgesetzt.

Für das Gesamtjahr wurde ein Gewinn je Aktie von 1,69 USD ausgewiesen. Im Vorjahr war ein Gewinn je Aktie von 2,12 USD erwirtschaftet worden.

Beim Umsatz kam es im Gesamtjahr zu einer Abschwächung von 1,43 Prozent auf 120,93 Millionen USD. Im Vorjahr hatte CBB Bancorp 122,69 Millionen USD umgesetzt.

