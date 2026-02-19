CBD Life Sciences veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal

CBD Life Sciences präsentierte in der am 17.02.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.12.2025 endete.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 0,0 Millionen USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 200 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 0,0 Millionen USD in den Büchern standen.

Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 9,09 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 0,10 Millionen USD. Im Vorjahreszeitraum waren 0,11 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at