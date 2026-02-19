cbdMD informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse

cbdMD lud am 17.02.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.12.2025 endete.

Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf 0,04 USD beziffert. Im Vorjahresviertel waren -1,760 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 1,76 Prozent auf 5,0 Millionen USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 5,1 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at