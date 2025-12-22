|
cbdMD veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal
cbdMD hat am 19.12.2025 die Bücher zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal geöffnet.
Das EPS wurde auf einen Verlust von 0,08 USD je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren -2,350 USD je Aktie erzielt worden.
Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat cbdMD im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 3,51 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 4,7 Millionen USD. Im Vorjahresviertel waren 4,6 Millionen USD in den Büchern gestanden.
Der Verlust je Aktie belief sich im Gesamtjahr auf 1,090 USD. Im Vorjahr waren -14,320 USD je Aktie in den Büchern gestanden.
Umsatzseitig standen 19,19 Millionen USD in den Büchern – ein Minus von 1,49 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, in dem cbdMD 19,48 Millionen USD erwirtschaftet hatte.
